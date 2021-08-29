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عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من العاصمة المغربية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في نجاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الحصول على واحدة من أبرز الصفقات التي كان يسعى إلى الحصول عليها نادي الزمالك.

وقال موقع " لو 360 سبورت " المغربي أن بيراميدز إقترب من الحصول على توقيع اللاعب وليد الكرتي نجم فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي والذي كان على رادار القلعة البيضاء.

ولم يكشف التقرير المبلغ المالي الذي سيدفعه بيراميدز نظير الحصول على خدمات الكرتي حيث تسعى الإدارة إلى تدعيم صفوف الفريق السماوي للموسم القادم.

في الوقت الذي أنهى فيه الموقع تقريره حول فشل إدارة الزمالك في تعويض رحيل فرجاني ساسي بعد أن إقترب نادي بيراميدز من خطف الصفقة من القلعة البيضاء.

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