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بدون مكياج.. شيري عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
تحرص الفنانة شيري عادل على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شيري عادل صورة لها وظهرت بدون مكياج وتركت شعرها مُنسدلاً،وارتدت نضارة شمسية، وتركت شعرها مُنسدلاً، وبدت فيها بدون مكياج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، عصام السقا، تأليف وإخراج إسلام بلال.

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