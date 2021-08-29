كونترا يرد على إعلان اتحاد جدة بثلاث لغات





يصل الدولي الروماني كوزمين كونترا إلى مدينة جدة خلال اليومين القادمين من أجل بدء مهمته الرسمية مع فريق الكرة الاول بنادي إتحاد جدة السعودي خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي أقيل من منصبه مؤخرًا.





وكتب كونترا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بثلاثة لغات تحدي جديد حيث كانت تلك الجملة باللغة الرومانية التي يحمل جنسيتها واللغة الأسبانية واللغة الإنجليزية.





وعلم الفجر الرياضي أن كونترا سوف يصل إلى جدة برفقته الطاقم الفني المعاون البالغ عددهم سبعة أشحاص من أصحاب الجنسية الإسبانية.



