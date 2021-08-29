الكشف عن حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع هازارد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن حقيقة سعي يوفنتوس للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن هازارد ليس ضمن قائمة الأسماء التي وضعها يوفنتوس لتعويض رونالدو هذا الميركاتو.





وأشارت إلى إن أولوية يوفنتوس الآن تتجه إلى التعاقد مع مويس كين، مهاجم إيفرتون.









جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية إسبانية زعمت، أن يوفنتوس يطارد هازارد لتعويض كريستيانو رونالدو، الذي سيوقع قريبًا مع مانشستر يونايتد.



