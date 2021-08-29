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الأهلي يسدد القسط الأول من صفقة كريم فؤاد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أرسل مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، القسط الأول إلى إدارة نادي نجوم المستقبل، من صفقة التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، عن التعاقد مع كريم فؤاد لمدة خمس مواسم مقبلة قادمًا من نجوم المستقبل لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وقام النادي الأهلي صباح اليوم، بدفع 7 ملايين جنهيًا لإدارة نادي نجوم المستقبل، كقسط أول من قيمة الصفقة التي بلغت 15 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يدفع النادي الأهلي باقي مستحقاته الصفقة على قسطين، حيث سيتم دفع 4 ملايين جنيه في نوفمبر المقبل، ومثلهما في يناير المقبل.

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