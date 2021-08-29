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"صحة النواب": متحور دلتا جرس إنذار للمواطن والحكومة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
علقت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة فى العام المقبل، قائلة: إن انتشار فيروس كورونا منذ بدايته، قد شهد العديد من مراحل "التهويل والتهوين"، وأنه مثلما نطالب المواطنين بتوخي الحذر الشديد وأقصى درجات الاحتراز والوقاية، فلا يجب إثارة الفزع بينهم بالحديث عن كوفيد 22 أو متحورات لم يتم التحقق من وجودها بشكل طبى أو الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية

وقالت عضو مجلس النواب، إنه مثلما يتم نشر الأخبار غير الموثوقة حول كوفيد 22 أو المتحورات التى تثير الذعر بين المواطنين، فإن جهود أخرى بحثية تتواصل من أجل اختبار أدوية وأجسام مضادة وأنواع لقاحات تحارب السلالات الشائعة من فيروس كورونا، لكبح الطفرات النادرة المتوقعة عن الفيروس.

وأشارت عضو صحة النواب، الى أنه بعد ظهر نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس وهو سريع الانتشار ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلة:"مسؤولية مواطن وحكومة مع بداية ظهور الكورونا كانت الأفراح مغلقة والحفلات أيضا ولكن الآن جميعها متاحة ولا يوجد اتباع الإجراءات الاحترازية".

الكلمات المفتاحية

كورونا صحة النواب دلتا بلس الحكومة

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