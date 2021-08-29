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قبل العودة للأهلي.. عبدالقادر يودع سموحة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة، رسالة إلى ناديه السكندري عقب نهاية الموسم.

وكتب عبدالقادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أولًا اود ان اشكر نادي سموحة برئاسه المهندس فرج عامر علي الدعم والمسانده في الفتره الماضيه".

وتابع: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي أيضًا علي دعمهم وأتمنى أن أكون حققت هدف النادي هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي وأخيرًا كل التوفيق للموج الأزرق فيما هو قادم".

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على عودة اللاعب مرة أخرى إلى ملعب التتش بالجزيرة، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الموسم المنصرم.

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