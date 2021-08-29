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موعد مباراة ليستر سيتي القادمة فى الدورى الإنجليزي أمام مانشستر سيتي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد فريق ليستر سيتي لمباراة قوية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج أمام مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 11 سبتمبر القادم عقب التوقف الدولي.

وكان ليستر سيتي حقق فوز أمس بصعوبة على نظيره نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة ليستر سيتي ضد فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم السبت 11 سبتمبر فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن مانشستر سيتي حقق فوز كبير على آرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج بخماسية دون رد.

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