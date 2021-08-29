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برلمانية: "مفيش طالب مش هيلاقي مكان في الجامعات" (فيديو)
الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:05 م
رقية جمال
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، إن انخفاض درجات الأول على الثانوية العامة بجميع التخصصات هذا العام عن السنوات الماضية أمور واقعية وطبيعة وغير الطبيعي هو حصول الطالب على 100% وأكثر، وهذا لم يكن يعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وكان يسبب إحباطا شديدا لعدد من كبير من الطلاب، حيث أن من حصل على 98% العام الماضي لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب.
وأضافت ماجدة نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن وصول الحد الأدنى للطب لـ 90.7% أمر طبيعي جدًا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تغيير طريقة امتحانات الثانوية العامة وطريقة التقييم الالكتروني دون تدخل بشري نهائيًا، معربة عن سعادتها بهذا النظام الجديد في الامتحانات والتقييم، والتي تتناسب مع التطور والتكنولوجيا.
وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، أن نزول الحد الادنى للتنسيق، وإيجاد فرص كثيرة وأماكن جيدة للطلاب تعطي ثقة للطالب وولي الأمر في النظام الجديد، موضحة أن هناك نوعيات جديدة من الكليات مثل الجامعات التكنولوجية والتي تعطي فرصة كبيرة للطلاب، معقبة: "مفيش طالب مش هيلاقي مكان في الجامعات ومكان كويس يتناسب مع مجموعة وقدراته"، متوقعة أن ينخفض الحد الادنى للتنسيق بالجامعات الخاصة عن تنسيق الجامعات الحكومية بنسبة 5%، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالجامعات الخاصة يصل لـ 85%، معتبرة أن هذه فرصة جيدة للطلاب.
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، إن انخفاض درجات الأول على الثانوية العامة بجميع التخصصات هذا العام عن السنوات الماضية أمور واقعية وطبيعة وغير الطبيعي هو حصول الطالب على 100% وأكثر، وهذا لم يكن يعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وكان يسبب إحباط شديد لعدد من كبير من الطلاب، حيث أن من حصل على 98% العام الماضي لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب.
وأضافت ماجدة نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن وصول الحد الأدنى للطب لـ 90.7% أمر طبيعي جدًا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تغيير طريقة امتحانات الثانوية العامة وطريقة التقييم الالكتروني دون تدخل بشري نهائيًا، معربة عن سعادتها بهذا النظام الجديد في الامتحانات والتقييم، والتي تتناسب مع التطور والتكنولوجيا.
وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، أن نزول الحد الادنى للتنسيق، وإيجاد فرص كثيرة وأماكن جيدة للطلاب تعطي ثقة للطالب وولي الأمر في النظام الجديد، موضحة أن هناك نوعيات جديدة من الكليات مثل الجامعات التكنولوجية والتي تعطي فرصة كبيرة للطلاب، معقبة: "مفيش طالب مش هيلاقي مكان في الجامعات ومكان كويس يتناسب مع مجموعة وقدراته"، متوقعة أن ينخفض الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الخاصة عن تنسيق الجامعات الحكومية بنسبة 5%، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بالجامعات الخاصة يصل لـ85%، معتبرة أن هذه فرصة جيدة للطلاب.