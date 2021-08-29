برلمانية: "مفيش طالب مش هيلاقي مكان في الجامعات" (فيديو)

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، إن انخفاض درجات الأول على الثانوية العامة بجميع التخصصات هذا العام عن السنوات الماضية أمور واقعية وطبيعة وغير الطبيعي هو حصول الطالب على 100% وأكثر، وهذا لم يكن يعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وكان يسبب إحباطا شديدا لعدد من كبير من الطلاب، حيث أن من حصل على 98% العام الماضي لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب.





وأضافت ماجدة نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن وصول الحد الأدنى للطب لـ 90.7% أمر طبيعي جدًا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تغيير طريقة امتحانات الثانوية العامة وطريقة التقييم الالكتروني دون تدخل بشري نهائيًا، معربة عن سعادتها بهذا النظام الجديد في الامتحانات والتقييم، والتي تتناسب مع التطور والتكنولوجيا.



