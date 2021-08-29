محافظ كفر الشيخ يكلف بإنشاء محور مروري جديد ورصف شوارع بالمدينة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب وشرق محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، موجهًا ببدء إنشاء محاور جديدة، ورصف شوارع بالعاصمة.



وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع ال21،مشددًا بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة،عقب رصده لمخالفة عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بإنشاء محور جديد بين عمارات الأوقاف وأبراج الربيع بغرب العاصمة، ضمن الأعمال الجارية لتطوير منطقة غرب العاصمة، والتي لم تشهد أي تطوير خلال السنوات الماضية.



جدير بالذكر أن غرب العاصمة شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدء من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وماتم توفيره من مقاعد والعاب اطفال وبرجولات ومظلات، وانشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول" السلخانة سابقا"، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم انشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.