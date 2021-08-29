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تعرف على "خطة ترميم وتأهيل" معبد الطود الأثري بالأقصر

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال تطوير معبد الطود الأثري في الأقصر ستشمل ترميم البلوكات الحجرية المتناثرة بأرضيته ورفعها على قواعد حجرية لحمايتها وإظهارها بصورة أفضل بما يتيح للزائرين الاستمتاع برؤيتها بالشكل الأمثل لتكون متحف مفتوح.

جاء ذلك خلال جولة لوزير السياحة والآثار تفقد فيها معبد إسنا ومعبد الطود الأثريين، للوقوف على مستجدات الأعمال بكلا المنطقتين، ومتابعة التجهيزات اللازمة لأعمال تطوير المنطقة الأثرية باكملها وإتاحتها للزائرين المصريين والسائحين.

شهد الجولة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف على القاهرة التاريخية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ.

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