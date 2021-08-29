افتتاح المهرجان الكشفي التاسع عشر لجوالي جامعة بنها (صور)

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، "المهرجان الكشفي التاسع عشر لجوالي جامعة بنها"، بمركز إعداد القادة بمشتهر، والذي نظمه الاتحاد العام لطلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العام لرعاية الشباب.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والعقيد سامي قشطة مدير ادارة التربية العسكرية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.



وقال الجيزاوي، إن المهرجان تضمن تنظيم العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية حول التحول الرقمي وندوات دينية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية عن تأثير التكنولوجيا على القيم الدينية والوطنية وندوة أخرى عن الحريات الدينية، بالإضافة إلى نشر روح الانتماء والولاء للوطن من خلال ممارسة عملية للتقاليد والسلوكيات التي تساعد في بناء الشباب المصري وكذلك ندوات تثقيفية حول زراعة الاسطح والنظم الجديدة في الزراعة.



وأضاف الدكتور تامر سمير، أن المهرجان يشارك فيه 140 طالب يمثلون كليات جامعة بنها، وذلك في الفترة من ٢٥ أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل، مؤكدًا على دور الجوالة والكشافة وما يبذلونه من جهد ونشاط خلال المعسكرات التدريبية ودورات الإسعافات الأولية، وتنمية المهارات والاعتماد على النفس.



وأشاد الدكتور جمال سوسة بحسن تنظيم المهرجان الكشفي لطلاب الجامعة، مؤكدًا أن الفعاليات تتضمنت أيضا تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب المشاركين حول الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية.



وأشار الدكتور خالد عيسوي، إلى أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طلاب كليات الجامعة وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد وتحقيق التواصل بين الجوالين والجوالات بكليات الجامعة.