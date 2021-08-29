عاجل.. الزمالك يصدر بيانا ناريا بشأن أزمة مراسم تسليم درع الدوري

أصدر نادي الزمالك بيانا بشأن أزمة مراسم تسليم درع الدوري المصري الممتاز خلال المباراة الأخيرة في المسابقة المحلية.





جاء نص البيان:

بالإصاله عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمه على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضيه وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.





وفي هذا الاطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الأهلي نود توضيح مايلي:-





1-لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضروره عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبه للجميع بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمه وتدعياتها.





2-تبين بعد انتهاء المباراة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفه تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقه التتويج.





3-حاول كابتن الفريق بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمه المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ماجرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك إضافه إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعه من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحه على مشروعية تصرفهم واحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ماجرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.





4-تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبرره تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.





5-في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلى ما قبل المباراة، حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الأن توجه مسئولي اتحاد الكره إلى البوابة الداخليه للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس حيث تواجد كابتن الفريق والذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال ألا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلى مسمع منهم تحدث إلى كابتن الفريق بطريقه مسيئة متعمده مما زاد الأمر توترا.





6-أننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية ونرفض اي موقف اعتبر دون قصد إساءه للغير، وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكره القدم أن يضطلعوا بمسئولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الإعتبار الحالات المماثله بما يدرأ شبهه الانحياز والكيل بمكيالين وحتي يتسنى اتخاذ قرارات عادلهة تحفظ حقوق كل الأطراف.





7-يؤكد نادي الزمالك رفضه إنفراد أي طرف كان جزء من الأزمه باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.





8-يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وأعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافه جوانبه وإبعاده وعدم اختزاله في معالجه فرديه لأمر كابتن الفريق، وعدم غض الطرف عن آخرين يتحملون عن عمد أو اهمال تبعات الأزمة، ندعوا الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحه العامه كما هو نهج نادي الزمالك.





9.يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعه للوقوف علي كافه الحقائق ويرحب النادي بمشاركه كل الاطراف ذات الصله في التحقيقات كما يرحب بالمشاركه في اي تحقيق تجريه جهه مختصه وعلان النتائج وفق اعلي معايير المهنيه والشفافيه





10.يعلن نادي الزمالك انه بصدد الاعداد لاحتفال بمناسبه الفوز ببطوله الدوري العام بطريقه لائقه تناسب قيمه النادي ومحبيه بما في ذلك اقامه احتفاليه جماهيريه بعد التنسيق مع الجهات المعنيه وسوف يتم الاعلان عن ذلك في حينه باذن الله.