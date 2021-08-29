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محافظ قنا: الاستعانة بخبراء للإسراع في تطبيق المنظومة الرقمية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا اجتماعا موسعًا، لمناقشة بدء التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وكلًا من محمود محمد، المشرف العام على مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتور عماد على أحمد والدكتور سامح محمد مصطفى، عضوا هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادى، ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة.

أكد "الداودي"، أنه تم الاستعانة بخبراء التحول الرقمى من جامعة جنوب الوادى للإسراع في عملية تطبيق المنظومة الرقمية داخل المحافظة، والوحدات المحلية للمدن ومديريات الخدمات، وربطها بشبكة بيانات موحدة والانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت ممكن بما يتيح للمسئولين التعرف على البيانات اللازمة، وحتى يتسنى لهم وضع الخطط التنموية المناسبة التى تخدم وتوفر الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

ووجه محافظ قنا، المسئولين عن تنفيذ التحول الرقمى بسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضح بها الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة وخطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية، كما كلف المسئولين بسرعة توفير كافة البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع التحول الرقمي ومكينة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن التابعة له والمديريات الخدمية يأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، التى تستهدف فى أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي ومكينة القطاعات الحكومية، بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن،  لافتًا إلي أن المحافظة اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90 % من الاعمال المدنية بالمشروع حتى الآن.

وشرح الدكتور عماد علي، مقترح التحول الرقمى داخل المحافظة وأجرى نقاشا مع الحضور حول مقترحاتهم واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع البرامج الرقمية بالتوازى مع العمل بالأسلوب المعتاد لحين تطبيق المنظومة بشكل كامل.

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محافظ قنا قنا المنظومة الرقمية التحول الرقمي

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