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طرح تذاكر مباراة الإمارات مع لبنان عبر موقع إلكتروني

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، بدء طرح تذاكر مباراة منتخب الإمارات أمام منتخب لبنان، التي ستقام الخميس المقبل بإستاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونيا عبر موقع شركة بلاتينيوم ليست.

وبحسب البرتوكول الصحي المعتمد، سيكون الحضور متاحاً بنسبة (60%) من السعة المتاحة للملعب، وذلك لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز "48" ساعة من تاريخ المباراة.

وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، علماً بأن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.

وأكد الاتحاد أنه بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة "بلاتينيوم ليست"، وتتراوح أسعارها ما بين 20 و300 درهم، بواقع 20 درهما للدرجة الثانية، و75 درهماً للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسية.

من جهته عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي، اجتماعا تنسيقياً ثانياً مع منسقي الجماهير، وروابط المشجعين، لبحث الترتيبات النهائية للمؤازرة الجماهيرية لـ"الأبيض".

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