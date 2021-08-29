محمود عبدالمغنى أفضل ممثل دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون





أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان محمود عبد المغنى، وحصوله علي جائزة أفضل ممثل دراما خارج السباق الرمضانى عن دوره بمسلسل خيط حرير ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .



وقال فتحى الحصرى رئيس المهرجان إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم ليحصد جائزة أفضل ممثل دراما وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي،الفنانه هبه عبدالغنى،الفنانه عارفه عبدالرسول،الفنان محمد رياض، المطرب محمد ثروت،حنان مطاوع، الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد رياض، الفنانه رنا رئيس، الفنان محمد محمود، الفنان احمد بدير،الفنان خالد حجاج عبد العظيم، الفنان محمد ابراهيم يسرى، الفنانه انوشكا، الفنانه رانيا فريد شوقى.







جدير بالذكر ان الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدنى التى تقام فى شهر سبتمبر المقبل باحد فنادق القاهرة .



