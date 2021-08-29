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نور قدري وطاهر ابو ليلة وكريم مغاوري ضيوف شرف "معالي ماما"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


انتهي عدد من الفنانين تصوير ادوارهم كضيوف شرف في فيلم "معالي ماما" وابرزهم الفنانة نور قدري والفنان طاهر ابو ليلة والفنان كريم مغاوري ومن المقرر إنتهاء التصوير خلال الأيام المقبلة .


تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.


فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، و نور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف،  وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

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