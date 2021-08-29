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الرئيس السيسي يوجه "الزراعة" بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمنتزهات

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة الرئيس السيسي الحدائق

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