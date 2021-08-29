توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن الإنتاج الحيواني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وذلك تكاملًا مع جهود تنمية قرى الريف المصري، في إطار مبادرة حياة كريمة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.