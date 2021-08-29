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المدير التنفيذي للزمالك يعلق على تأجيل قضية مرتضى منصور

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:49 م
مرتضى
مرتضى
أحمد السيد
علق الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على الحكم الصادر من القضاء اليوم الأحد بتأجيل طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : متى سيخرج نادي الزمالك من دوامة المحاكم التي هي سبب رئيسي في عم استقرار النادي من زمن، اليوم قررت المحكمة تأجيل طعن رئيس ومجلس الإدارة الموقوف إلى ١٠/١٠ القادم.

وأضاف : قد تكون فرصة لنفكر بهدوء، هذا الموعد ق يكون بعد (الدعوة) للجمعية العمومية وفتح باب الترشح.. وقبل عقد الجمعية.

وتابع : " يعني لو هدأت الأمور سوف نصل لبر الامان ويأتي مجلس منتخب يتسلم النادي لمدة ٤ سنوات لننعم بالاستقرار.

وأختتم حديثه قائلا : هل يثبت المجلس الموقوف حرصه على بث الاستقرار وان يسهم في إجراء الانتخابات في جو صحي ونزيه ويلين انه يجب الكيان حبا حقيقياً.. ما الضرر عليه بأن يساعد على ذلك، وان الفترة من ١٠/ ١٠ زقد تتأل مرة آخرى او يحدد جلسونطق بالحكم قد تصل لشهر.

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مرتضى منصور قضية مرتضى منصور الزمالك

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