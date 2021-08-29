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تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى سموحة
الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:58 م
أشرف عبد الناصر
أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس
النادي إعارة فهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام ضمن صفقة حسام حسن مهاجم الفريق
السكندري الذي انضم للقلعة الحمراء لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم القادم.
وانضم فهد جمعة لمدة موسمين للفريق السكندري على ان تنتهي
إعارته بنهاية موسم 2024، بينما جاءت إعارة بيكهام موسما واحدا فقط.
من جانبه، وافق مسئولو الأهلي على تجديد إعارة محمد
عبدالمنعم لفريق سموحة لمدة موسم بعد موافقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير
الفني للقلعة الحمراء.
وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم
القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.