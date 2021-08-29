تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى سموحة

أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إعارة فهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام ضمن صفقة حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي انضم للقلعة الحمراء لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم القادم.

وانضم فهد جمعة لمدة موسمين للفريق السكندري على ان تنتهي إعارته بنهاية موسم 2024، بينما جاءت إعارة بيكهام موسما واحدا فقط.

من جانبه، وافق مسئولو الأهلي على تجديد إعارة محمد عبدالمنعم لفريق سموحة لمدة موسم بعد موافقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.