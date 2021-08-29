إنطلاق معرض القاهرة الدولي الدورة الـ54 نهاية الشهر المقبل





أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية, تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وأكدت الهيئة أن هذه الدورة من المعرض تشهد تحضيرات على مستوى عالي من الدقة والاشراف المباشر تؤهلها لتكون نموذج راقيا, ورائدا يليق بأسم وباهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة في مصر, حيث تشير المؤشرات الأولية إلى إقبال العارضين الملحوظ على المشاركة بالمعرض. ويعد معرض القاهرة الدولي الحدث الأكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنويا, ويضم أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها .





جدير بالذكر ان معرض هذا العام سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والأثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والاجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية إلى جانب الأدوات الدراسية.