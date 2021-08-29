Advertisements
الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط
الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:30 م
محمد الدمتناوي
اقترب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات قوية فى الساعات الماضية، يقودها حسين لبيب رئيس النادي مع إدارة بيراميدز لحسم ضم اللاعب.
وتابع المصدر، أن الزمالك ويضغط على إدارة فريق بيراميدز بتوقيع واتفاق دونجا مع القلعة البيضاء للتواجد ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.
وأشار المصدر، أن الزمالك لا يمانع دخول عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ضمن الصفقة مع دفع مقابل مالي.
ويحاول الزمالك الاتفاق على التفاصيل المالية فى الصفقة مع إدارة الفريق السماوي فى الوقت الحالى، من أجل حسم ضم دونجا بشكل رسمي.