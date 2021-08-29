الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

اقترب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات قوية فى الساعات الماضية، يقودها حسين لبيب رئيس النادي مع إدارة بيراميدز لحسم ضم اللاعب.





وتابع المصدر، أن الزمالك ويضغط على إدارة فريق بيراميدز بتوقيع واتفاق دونجا مع القلعة البيضاء للتواجد ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.





وأشار المصدر، أن الزمالك لا يمانع دخول عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ضمن الصفقة مع دفع مقابل مالي.





ويحاول الزمالك الاتفاق على التفاصيل المالية فى الصفقة مع إدارة الفريق السماوي فى الوقت الحالى، من أجل حسم ضم دونجا بشكل رسمي.