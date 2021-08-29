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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيرنلي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمود دياب
أسدل الستار عن أحداث لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي، مع نظيرة نادي ليدز يوناتيد، والذي جمعهم منذ قليل.


وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث اللقاء الذي جمعهم منذ قليل،  ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي.


وافتح كريس وود التسجيل في اللقاء، لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريس وود، بينما جاء هدف التعادل لصالح ليدز يونايتد عن طريق باتريك بامفورد.


وبهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد المركز الثالث عشر، بينما يأتي نادي بيرلني في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ليدز يونايتد ضد إيفرتون جدول الدوري الإنجليزي جة

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