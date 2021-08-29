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بالأحمر.. مي سليم تتألق بأحدث ظهور
الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:42 م
منار داود
شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها‘ وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سليم" وهي ترتدي بدلة باللون الأحمر كت، ووضعت ماكياج جرئ أبرز ملامحها الجميلة، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مما أثار إعجاب جمهورها
يذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم "200جنية" وهو بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.
وظهرت "سليم" وهي ترتدي بدلة باللون الأحمر كت، ووضعت ماكياج جرئ أبرز ملامحها الجميلة، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مما أثار إعجاب جمهورها
يذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم "200جنية" وهو بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.