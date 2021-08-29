بهدف سون.. توتنهام يفوز على واتفورد ويتصدر الدوري الإنجليزي

تصدر فريق توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على واتفورد 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل بيرنلي مع ليدز 1-1.





ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.





وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عن ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.





وفي المباراة الثانية، تعادل بيرنلي مع ليدز يونايتد 1-1.





وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 61، ثم تعادل ليدز بهدف سجله باتريك بامفورد في الدقيقة 86.





وحصد بيرنلي على أول نقطة له هذا الموسم، ليحتل المركز السادس عشر، فيما رفع ليدز رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.