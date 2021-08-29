تمويل المشروعات الصغيرة فى محافظة أسيوط بـ 101 مليون جنيه خلال 7 أشهر





ذكر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, أنه تم ضخ 101 مليون جنيه في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط , منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي, منها ما يقرب من 53 مليون جنيه لنحو 7 مراكز مستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"وهي (ديروط , منفلوط , ابنوب , الفتح , ساحل سليم , أبو تيج وصدفا) , وحققت ما يزيد على 5700 فرصة عمل.





وأوضح الجهاز - في بيان له اليوم الأحد - أن فرعه بأسيوط قام بتنظيم دورة تدريبية لتأهيل الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة, وإدارتها بمركز أبو تيج, وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. من جانبه, أوضح مدير فرع الجهاز بأسيوط رميح عبد الحسيب, أن الفرع نظم 14 دورة تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال, والتدريب على بعض الصناعات الحرفية, بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة , ومديرية القوى العاملة ,وحزب مستقبل وطن, ومنظمة العمل الدولية, استهدفت تدريب 314 شابا وفتاة, بالإضافة إلى تنظيم 50 ندوة للتوعية, بالمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد ,وبالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات.





وقال إن فرع الجهاز قام بتنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للمراكز والقرى المستهدفة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قرية بلغت 165 زيارة لتحديد المشروعات المناسبة لطبيعة كل قرية.





وأضاف عبد الحسيب أن فرع الجهاز بأسيوط استخرج رخصا مؤقتة ودائمة, وقام بتوفيق أوضاع لعدد 165 مشروعا, و بالإضافة إلى استخراج 155 شهادة تصنيف , ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020,بالإضافة إلى استخراج حوالى 50 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية.





وأشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي, والاقتصادي , لأبناء المراكز المستهدفة من خلال إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.