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عاجل.. تعرف على موعد قرعة الدوري المصري في الموسم الجديد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:31 م
الدوري المصري
الدوري المصري
الفجر الرياضي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الحالي بحضور مندوبي الأندية ال 18 المشاركة في المسابقة.

وتقام القرعة بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن تعلن مواعيد المباريات في وقت لاحق.

وعقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد ، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

وكان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد قد استعرض في بداية الاجتماع الارتباطات الخارجية  للمنتخب الوطني والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ، وفي مقدمتها فترات الأجندة الدولية خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تتخللها تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتين كبيرتين هما كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.

كما جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، فيما ناشد الأندية  لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.

وأشار المهندس أحمد مجاهد أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكفله إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.

كما طرح رئيس الاتحاد المصري على الأندية التوصل إلى نظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات ، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز الدوري المصري

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