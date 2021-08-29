الكشف عن خليفة رونالدو المحتمل في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي بات قريبا من التعاقد مع مهاجم جديد من أجل خلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن يوم الجمعة الماضي عن اتفاقه مع يوفنتوس على قيمة صفقة رونالدو لكن الدون البرتغالي لم يوقع عقود انتقاله إلى الشياطين الحمر حتى الآن.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن رونالدو رفض استكمال عقده الممتد حتى نهاية الموسم مع يوفنتوس ليقرر الرحيل إلى مانشستر يونايتد فريقه السابق الذي تألق في صفوفه.

وأكد فابريزيو رومانو أن الإيطالي مويس كين نجم إيفرتون الإنجليزي هبط مساء أمس السبت في تورينو من أجل إجراء الكشف الطبي واستكمال انضمامه إلى السيدة العجوز.

وأوضح فابريزيو رومانو أن الناديين اتفقا على صيغة الصفقة، حيث سينتقل كين إلى يوفنتوس لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

ولفت فابريزيو رومانو أن تقارير صحفية بريطانية زعمت أن كين خارج حسابات رافائيل بينيتيز المدير الفني لإيفرتون في الموسم الحالي لذلك وافق إيفرتون سريعًا على التخلص من نجمه الإيطالي.