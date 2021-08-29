تطهير وتجهيز بالوعات الصرف بميت أبو غالب (صور)

قام عمال شركة المياه والصرف الصحى بدمياط، بالتنسيق مع عمال الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط، بتطهير بالوعات المطر وركبت أغطية جديدة لها، وذلك فى الأماكن الحيوية بنطاق المدينة، استعدادًا لإستقبال فصل الشتاء.



وتابع اللواء محمود عيسي، رئيس مدينة ميت أبو غالب أعمال اختبار الشنايش وبالوعات المطر بطريق ترعة الساحل استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وما يترتب عليه من سقوط غزير للأمطار مؤكدًا علي سرعة تسليك بالوعات الأمطار وتجهيز ماكينات الشفط استعدادًا لهذا الموسم.



وأكد رئيس مدينة ميت أبو غالب لـ «الفجر» على تنظيف بالوعات صرف المطر لباقي مناطق المدينة ونظافة المكان من مخلفات التطهير بجوار الصرف لعدم إعاقة الحركة المرورية للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وعدم انتشار روائح كريهة بالمكان، مشيرًا إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتصريف مياة الامطار فى حال حدوث أمطار مفاجئة، لافتًا إلي أنه يوجد بمناطق عديدة بالوعات بدون أغطية مما قد يتسبب فى انسدادها وتراكم المياه فى محيطها مع حلول فصل الشتاء، علاوة علي الممتلئة بالمخلفات ولذلك يتم تطهيرها وتنظيفها من جميع المخلفات ووضع أغطية جديدة لها، موضحًا أنه تم اليوم إصلاح كسر ماسورة مياه ١٤ بوصة علي طريق ١٨.



وفي سياق آخر، كشف اللواء محمد عيسي، أنه خلال الأيام الماضية تم شن حملات مكثفة على المقاهى والكافيتريات والمنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بإشراف المهندس عطيه النجار، نائب رئيس المدينة، حيث تم مصادرة عدد ( ١٤ ) كرسى خشب، وعدد ( ١٥) كوب زجاجى، فضلًا عن تحرير عدد عدد (١٠) محضر لعدم ارتداء كمامة، مناشدًا أهالي ميت أبو غالب بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الواقية حفاظًا على سلامتهم وذلك بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لعدم تعرضهم للغرامة الفورية وفى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنه.