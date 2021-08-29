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عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر  عودته للمارد الأحمر في الموسم القادم بعد أن انتهت إعارته مع فريق الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.


ووجه عمار الشكر لإدارة فريق الاتحاد السكندري والجهاز الفني وزملائه في الفريق وجماهير زعيم الثغر، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي


وقال عمار حمدي عبر حسابه الرسمي إنتستجرام: "اليوم انتهت اعارتي مع نادي الاتحاد اود ان اشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلي رئسهم الحاج مصلحي رئيس النادي والكابتن حسام حسن علي دعمهم لي الفترة الماضية واتمني من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم ".


وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.

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