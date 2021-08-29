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عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي
الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:38 م
أشرف عبد الناصر
أعلن عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عودته للمارد الأحمر في الموسم القادم بعد أن انتهت إعارته مع فريق الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.
ووجه عمار الشكر لإدارة فريق الاتحاد السكندري والجهاز الفني وزملائه في الفريق وجماهير زعيم الثغر، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي
وقال عمار حمدي عبر حسابه الرسمي إنتستجرام: "اليوم انتهت اعارتي مع نادي الاتحاد اود ان اشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلي رئسهم الحاج مصلحي رئيس النادي والكابتن حسام حسن علي دعمهم لي الفترة الماضية واتمني من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم ".
وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.