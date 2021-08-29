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الزراعة: السيسي شدد على تطوير نظم التغذية المدرسية (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم شملت عدد من النقاط الرئيسية أولها تعظيم العائد من الثروة الحيوانية، موضحًا أن هناك توسع في الرؤوس عالية الانتاجية للمزارعين والمربين، والتطوير المستمر لحداق الحيوان والحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الرئيس شدد خلال اجتماعه مع وزير الزراعة وعدد من الوزراء والمسئولين على ضرورة تطوير نظم التغذية المدرسية وإعداد برامج متكاملة للتغذية المدرسية، موضحًا أن الاجتماعات المتتالية اليوم تولي اهتمام كبير بالمواطن المصري وضرورة حصوله على أفضل الخدمات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية تشهد طفرة كبيرة جدًا، وهناك 14% زيادة خلال العام الحالي، بما يعادل 750 ألف طن زيادة، موضحًا ان مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح للعالم الثالث على التوالي، بما يثبت كفاءة وجودة المنتج الزراعي المصري، موضحًا أن هناك 350 منتج مصري يغزو أكثر من 150 دولة حول العالم، وهذا له مردود وأثر إيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة وزارة التربية والتعليم راعي مصر السيسي التغذية المدرسية

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