بعد مصرع 11 شخصًا.. القبض على "سمسار" الهجرة غير الشرعية في الدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد، ضبط المتهم في واقعة تسهيل سفر 11 شخصًا بطريقة الهجرة غير الشرعية بالدقهلية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق حاول تسفير 11 شخصًا بالدقهلية بطريقة غير شرعية لإحدى الدول.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تسهيل "سائق – له معلومات جنائية - مقيم بقرية تلبانه بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية"، سفر 11 شخصا من أبناء ذات القرية بطريق الهجرة غير الشرعية إلى إحدى الدول، متوجهين لشقيقه "مقيم بذات الدولة المشار إليها" تمهيدًا لسفرهم إلى دولة أخرى.



وبتقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم عن ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.