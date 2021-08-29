تشكيل مصر المنتظر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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تشكيل مصر المنتظر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:59 م
علي خلاف
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مباراة هامة و مرتقبة أمام أنجولا ضمن إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا
و من المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضد أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.
و ثبت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري عبر قناة بين سبورتس القطرية .
و من المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول تشكيل الفراعنة أمام أنجولا كالآتي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية - طارق حامد - أفشة
الهجوم: زيزو - مصطفى فتحي -
محمد شريف .