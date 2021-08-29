تشكيل مصر المنتظر ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مباراة هامة و مرتقبة أمام أنجولا ضمن إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا





و من المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضد أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.





و ثبت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري عبر قناة بين سبورتس القطرية .





و من المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول تشكيل الفراعنة أمام أنجولا كالآتي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد هاني





خط الوسط: عمرو السولية - طارق حامد - أفشة





الهجوم: زيزو - مصطفى فتحي -

محمد شريف .