الدوري الألماني.. يونيون برلين يحقق انتصاره الأول على حساب مونشنجلادباخ

حقق يونيون برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، عقب فوزه الثمين (2-1) على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.





وارتفع رصيد يونيون برلين، الذي تعادل في أول مرحلتين مع بايرليفركوزن وهوفنهايم، إلى خمس نقاط في المركز الثامن.





في حين تجمد رصيد مونشنجلادباخ، الذي نال خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.





وبادر نيكو جييسلمين بالتسجيل لمصلحة يونيون برلين في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله النيجيري تايوو اونيى الهدف الثاني في الدقيقة 41، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.





في المقابل، أحرز جوناس هوفمان هدف مونشنجلادباخ الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



