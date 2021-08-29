متحف المركبات: ترميم 4 عربات ملكية ونقلها لـ"القصور الرئاسية" (صور)

أنهى فريق ترميم متحف المركبات الملكية عدد من العربات التي ترجع إلى فترة أسرة محمد علي باشا وذلك استعدادًا إلى نقلها إلى القصور الرئاسية لتكون ضمن سياريو العرض المتحفي بقصر عابدين أو قصر القبة.





وتم الانتهاء من أعمال الترميم والنقل لأربع عربات ملكية من متحف المركبات الملكية ببولاق إلى إدارة القصور الرئاسية، وقام فريق ترميم متحف المركبات الملكية برئاسة الدكتورة إيمان نبيل بأعمال الترميم الكاملة للعربات، وتمت أعمال النقل بحضور اللواء ماجد مدير عام القصور الرئاسية وأحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية.



