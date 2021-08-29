Advertisements

التعليم العالي: هذه الكليات تم إغلاقها في المرحلة الأولى للتنسيق (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه في ضوء قراءة المؤشرات الأولى لنتائج الثانوية العامة، وقراءة احتياجات الكليات، تم الإعلان منذ اليوم الأول لإعلان النتيجة أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للقبول بالكليات بنسب تتراوح بين 6-10%.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذا التوقع صدق بنسبة 100% بالنسبة للقطاع الطبي، بينما الحد الأدنى ببعض كليات الشعبة الأدبية انخفض بنسبة 15% مثل اقتصاد وعلوم سياسية وكلية الإعلام، نتيجة انخفاض مجاميع الطلاب مقارنة بالعام الماضي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التنسيق هو ترتيب الطلاب وفقًا لمجاميعهم فيما يتسق مع رغباتهم، موضحًا أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية والذي يرتبط بفئات المجموع المتاحة للطلاب.

وأشار إلى أن الكليات التي تم إغلاقها من المرحلة الأولى هي الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، وهذا كان متوقع، وفيما عدا ذلك جميع الكليات متاحة بالمرحلة الثانية بما فيها كلية الهندسة.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي خالد عبدالغفار تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات الاماكن الشاغرة اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يصدر بيانا ناريا بشأن أزمة مراسم تسليم درع الدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أخر تطورات فسخ عقد نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب مبابي من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ يوم

5 أسماء.. تعرف على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى سموحة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018

عاجل .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 الأحد والحد الأدنى للقبول في كليات القمة الهندسة والطب والصيدلة

ننشر الحدود الدنيا للقبول بالكليات لتنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019

أماكن شاغرة بالطب البيطري.. ننشر تنسيق المرحلة الأولى لعلمي علوم

التعليم العالي: لدينا أماكن بالجامعات تغطي كل الطلاب الناجحين

التعليم العالي لـ طلاب الثانوية العامة: "المسألة ليست بالمجموع"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:38 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:53 م

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

05:30 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

03:18 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements