التعليم العالي: هذه الكليات تم إغلاقها في المرحلة الأولى للتنسيق (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه في ضوء قراءة المؤشرات الأولى لنتائج الثانوية العامة، وقراءة احتياجات الكليات، تم الإعلان منذ اليوم الأول لإعلان النتيجة أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للقبول بالكليات بنسب تتراوح بين 6-10%.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذا التوقع صدق بنسبة 100% بالنسبة للقطاع الطبي، بينما الحد الأدنى ببعض كليات الشعبة الأدبية انخفض بنسبة 15% مثل اقتصاد وعلوم سياسية وكلية الإعلام، نتيجة انخفاض مجاميع الطلاب مقارنة بالعام الماضي.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن التنسيق هو ترتيب الطلاب وفقًا لمجاميعهم فيما يتسق مع رغباتهم، موضحًا أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية والذي يرتبط بفئات المجموع المتاحة للطلاب.





وأشار إلى أن الكليات التي تم إغلاقها من المرحلة الأولى هي الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، وهذا كان متوقع، وفيما عدا ذلك جميع الكليات متاحة بالمرحلة الثانية بما فيها كلية الهندسة.

