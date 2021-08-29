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"الري": تنفيذ 20 إزالة لتعديات بـ 5 محافظات

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، من تنفيذ 20 إزالة للتعديات على أملاك ري اليوم، خلال حملة موسعة بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في إطار الحملة القومية لإسترداد الأراضي، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري، لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري.

وقالت وزارة الموارد المائية والري إن الإزالات اشتملت على تنفيذ 20 قرار إزالة بـ " الغربية - المنوفية – أسيوط – قنا - أسوان "، مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل بلغت 63757 إزالة.

جهود أجهزة الوزارة للقضاء على كافة أشكال التعديات

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل
وأشار الوزير إلى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف وزير الري أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

حملة إنقاذ النيل
وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات على نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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