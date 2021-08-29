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عاجل.. أخر تطورات فسخ عقد نجم الأهلي
الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:03 م
أشرف عبد الناصر
كثّف مسئولو الأهلي محاولاتهم مع النيجييري جونيور أجاي
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحل أزمة فسخ عقد الأخير بالتراضي قبل
الرحي عن القلعة الحمراء.
وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق
ال|احمر الاستغناء نهائيا عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي
ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم.
وطلب وكيل أجاي الجصول على 800 ألف دولار لحل أزمة فسخ
العقد، بينما عرض مسئولو الأهلي 400 ألف دولار، حيث يتبقى للنيجيري موسما واحدا
في عقده بقيمة مليون دولار.
وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم
القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.