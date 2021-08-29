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عاجل.. أخر تطورات فسخ عقد نجم الأهلي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

كثّف مسئولو الأهلي محاولاتهم مع النيجييري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحل أزمة فسخ عقد الأخير بالتراضي قبل الرحي عن القلعة الحمراء.

 

وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ال|احمر الاستغناء نهائيا عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم.

 

وطلب وكيل أجاي الجصول على 800 ألف دولار لحل أزمة فسخ العقد، بينما عرض مسئولو الأهلي 400 ألف دولار، حيث يتبقى للنيجيري موسما واحدا في عقده بقيمة مليون دولار.

 

وحسم الأهلي التعاقد مع 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، بعد ضم كريم فؤاد وميكيسون وبيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة.

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