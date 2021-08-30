تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

البيان اليومي للأرصاد الجوية



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 30 أغسطس 2021 وحتى يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الإثنين 30 أغسطس 2021:



يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021:



يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021:



يوم الخميس 2 سبتمبر 2021:



يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:



يوم السبت 4 سبتمبر 2021:



أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 86% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 20% إلى 25%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

تستمر الموجة الحارة، التي ضربت البلاد، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تواصل درجات الحرارة الارتفاع، وهو ما حذر منه خبراء الأرصاد الجوية.وبحسب البيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود، خلال الأيام المقبلة، يسود، خلال الأيام المقبلة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الإثنين، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.