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صرف 100 % من السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد رئيسى شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%، وأشارا إلى أن ‏مخازن الشركات الـ 1500 مخزن يقومون بصرف استعاضات شهر ‏سبتمبر لأكثر من 37 ألف منفذ تمويني للمواطنين على بطاقات الدعم.‏

وأضافوا إلى أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على ‏بطاقة الدعم.‏

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن  الدكتور علي ‏المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة، ‏وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من السلع يلبي ‏احتياجات المواطن، وأضاف إلى أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتشديد على ‏تسيير حملات رقابية يومياً على منافذ صرف السلع التموينية لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه.

 وطالب أحمد كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يتلاعب في دعم ‏المواطنين الذي تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما ‏يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهرياً.

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