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مسؤول بـ«العدل» يكشف موعد إطلاق البورصة العقارية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
وكالات
 
كشف مسؤول بوزارة العدل، عن الموعد المحدد لإطلاق البورصة العقارية خلال العام الجاري 2021.

 

وأوضح المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، أحمد السلمان في تصريحات لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن إطلاق البورصة العقارية سيكون خلال الربع الرابع من العام الجاري 2021.

 

ولفت إلى أنه سيتم التوسع في البورصة العقارية خلال العام المقبل 2022.

 

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد أعلن في مارس الماضي بأن إطلاق “البورصة العقارية” سيكون خلال العام الجاري.

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