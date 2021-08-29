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وزيرة الثقافة تلتقي محافظ المنيا لبحث سبل تكثيف الفعاليات الإبداعية بالمحافظة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
منار داود
عبد الدايم: نصيب وافر لمحافظات الصعيد من خطط تحقيق العدالة الثقافية

القاضى: تقديم الدعم اللازم لاستمرار رسائل التنوير

التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، النائبة مريم عزيز الكفوري، النائب مصطفى خلف فتح الباب وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا حيث ناقشا سبل تكثيف الفعاليات الابداعية بمختلف مناطق وقرى المحافظة.

قالت عبد الدايم ان محافظات الصعيد تحظى بنصيب وافر من خطط تحقيق العدالة الثقافية، مشيرة الى الدور الهام للابداع فى تطوير المجتمع وبناء الانسان، واضافت انه خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التى تهدف الى تقديم الوان فنية وفكرية متنوعة لابناء المحافظة خاصة الشباب الى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتوجهت بالشكر لمحافظ المنيا على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة.

من جانبه ثمن اللواء اسامة القاضى جهود الثقافة فى مختلف ربوع مصر مشيدا بالانشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة بها والتى نجحت فى جذب الشباب والنشء الجديد، واكد تقديم الدعم اللازم لاستمرار رسائل التنوير، وقام باهداء وزيرة الثقافة درع المحافظة التذكارى تقديرا لجهودها فى نشر الوعى.

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