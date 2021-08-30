12 معلومة مهمة عن طائر اللقلق الأبيض

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، عن رصد منطقة محميات سيناء أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية خلال موسم الخريف من أوروبا وآسيا حيث الطقس البارد إلى جنوب أفريقيا مرورًا بجمهورية مصر العربية كثاني أهم ممر لهجرة الطيور في العالم.



وأضافت "فؤاد" أنه تم رصد مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود الوزارة فى تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.



ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن اللقلق الأبيض في مصر:



١-يطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه



٢-ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات



٣- يصل طوله إلى نحو متر تقريبًا



٤- يتميز بأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون



٥- يعتبر من الطيور القوية



٦-لا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا



٧-يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر



٨-أثناء حركته في البر يمشي ببطء



٨-يتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر



٨-تستمر الرحلة حوالي 50 يوما



٩-تضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب



١٠- تتخذ من بعض المناطق محطات لها



١١- تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات



١٢-يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف