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بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من غدًا الإثنين الموافق 30 أغسطس، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت تفاصيل حالة الطقس كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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