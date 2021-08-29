Advertisements

تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر

شهد ميناء دمياط, خلال ال24 ساعة الماضية, تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة, و2343 شاحنة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء, اليوم الأحد, أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29074 طنا شملت 15767 طن فوسفات و 8792 طن يوريا و 4515 طن داى أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35169 طنا شملت 1619 طن خشب زان و610 أطنان ابلاكاش و12000 طن ذرة و 10000 طن خردة و 10940 طن حديد.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة شملت خضراوات ( خرشوف وخضارمجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وليمون وينسون وشمر) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وسنغافورة وسريلانكا وسلوفينيا وكرواتيا, بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2152 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 28902 طن..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1392 طنا, كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد إيقاف شيكابالا 8 أشهر

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إيقاف شيكابالا القاسي.. 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية (تقرير)

منذ 37 دقيقة

عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد إيقاف شيكابالا

منذ 41 دقيقة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ أقل من ساعة

بعد إيقافه 8 أشهر.. تعرف على أرقام شيكابالا مع الزمالك

منذ نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

06:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements