تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط





شهد ميناء دمياط, خلال ال24 ساعة الماضية, تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة, و2343 شاحنة.





وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء, اليوم الأحد, أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29074 طنا شملت 15767 طن فوسفات و 8792 طن يوريا و 4515 طن داى أمونيوم .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35169 طنا شملت 1619 طن خشب زان و610 أطنان ابلاكاش و12000 طن ذرة و 10000 طن خردة و 10940 طن حديد.





وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة شملت خضراوات ( خرشوف وخضارمجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وليمون وينسون وشمر) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وسنغافورة وسريلانكا وسلوفينيا وكرواتيا, بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2152 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 28902 طن..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1392 طنا, كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا.