عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

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عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر
الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:09 م
علي خلاف
كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رد فعل اللاعب بعد إصدار عقوبة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه.
رد شيكابالا على عقوبة الجبلاية
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه على ضوء أحداث مواجهة الزمالك و البنك الأهلي.
و كان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد دخل في مشادة لفظية في مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أثناء أحداث تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري.
من جانبه أكد مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن اللاعب غاضب بشدة من قرار اتحاد الكرة الصادر بشأن.
وأوضح المصدر أن شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يدرس اعتزال كرة القدم حال ثبات العقوبة عليه وعدم تخفيضها في الفترة المقبلة.