عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رد فعل اللاعب بعد إصدار عقوبة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه.





رد شيكابالا على عقوبة الجبلاية





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه على ضوء أحداث مواجهة الزمالك و البنك الأهلي.





و كان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد دخل في مشادة لفظية في مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أثناء أحداث تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري.





من جانبه أكد مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن اللاعب غاضب بشدة من قرار اتحاد الكرة الصادر بشأن.





وأوضح المصدر أن شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يدرس اعتزال كرة القدم حال ثبات العقوبة عليه وعدم تخفيضها في الفترة المقبلة.