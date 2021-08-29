بعد إيقافه 8 أشهر.. التاريخ الأسود لـ"شيكابالا" مع الأزمات (تقرير)

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.





وكان "شيكابالا" اشتبك مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم الزمالك درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة 34 من المسابقة المحلية، بسبب رفض الأخير السماح لأسر اللاعبين بالنزول لأرضية الملعب والاحتفال مع الفريق باللقب المحلي، ليتم معاقبة اللاعب بالإيقاف 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه.





هذه ليست العقوبة الأولى التي يتعرض لها محمود شيكابالا خلال مسيرته الكروية، بل اعتاد قائد الزمالك الخروج على النص وإثارة الأزمات والمشاكل مما عرضه للكثير من العقوبات خلال مشواره في الملاعب نستعرضها في هذا التقرير:-





- إيقاف لمدة عام ومنعه من تمثيل مصر





من أبرز العقوبات التي تعرض لها محمود شيكابالا في مشواره الكروي إيقافه لمدة عام ومنعه من تمثيل مصر في منتخبات الشباب والناشئين عام 2003 وذلك بسبب سوء السلوك وتكرار المشاكل مع مدرب منتخب الناشئين وقتها فاروق السيد نجم القلعة البيضاء السابق.





- الاشتباك مع جماهير الأهلي وإيقافه 3 مباريات





تعرض شيكابالا للإيقاف لمدة 3 مباريات وتغريمه 30 ألف جنيه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد اشتباكه مع الجماهير الحمراء خلال مباراة القمة بين القطبين عام 2007 في بطولة الدوري المصري الممتاز.





- الفيفا يعاقب شيكابالا بالإيقاف 6 أشهر





عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمود شيكابالا بالإيقاف 6 أشهر بسبب رحيله المفاجئ عن نادي باوك اليوناني، دون إخطار مسئولي النادي اليوناني.





- إيقاف شيكابالا 8 مباريات بسبب السوبر المصري





عقوبة جديدة تعرض لها محمود شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري عام 2020 والتي أقيمت في الإمارات، وتعرض لاعبين آخرين من الفريقين لعقوبات مماثلة بسبب هذه الأحداث المؤسفة.





- إيقافه مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه بعد مباراة القمة





تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، للإيقاف لمدة مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه أثناء خروجه من الملعب واشتباكه مع الجماهير الحمراء، خلال مباراة القمة 122 التي جمعت الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في مايو الماضي.





- إيقاف "شيكا" 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه





آخر عقوبة تعرض لها محمود شيكابالا والأكبر تقريبا في مسيرته الكروية هي التي أعلنها اتحاد الكرة اليوم بإيقافه لمدة 8 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه بسبب اثارة الجماهير وسوء السلوك خلال مراسم تسليم درع الدوري للزمالك ومحاولة التعدي على مسئولي الجبلاية.



