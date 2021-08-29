اعرف تنسيق الكليات الأدبية 2021 في جمهورية مصر العربية

يبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة المرحلة الأولى، عن تنسيق الكليات الأدبية 2021 لطلاب "أدبي" والتي تتصدرها كليات ألسن وإعلام واقتصاد وعلوم سياسية وحقوق.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 في مصر





وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الكليات الأدبية 2021 صباح اليوم، عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .





تنسيق الكليات الأدبية 2021





وكشفت الوزارة عن نتيجة القبول بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2021 ، والتي تضمنت 119 ألفا و58 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة الشعبة "أدبي" حيث بحثوا عن تنسيق الكليات الأدبية 2021.





تنسيق الكليات الأدبية





وقالت "التعليم العالي" إنه تم قبول عدد طلاب في تنسيق الكليات 2021، نحو 243 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 .. كافة الجامعات





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائها طلاب الشعبة الأدبية تنسيق الكليات الأدبية 2021 في مختلف جامعات الجمهورية السطور التالية:





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن عين شمس 340 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن عين شمس 340 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام القاهرة 339 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن الفيوم 339 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام المنوفية 336 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن بني سويف 335 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن المنيا 333 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن أسوان 333 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن سوهاج 332 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن الأقصر 331 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام بني سويف 330 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار دمياط 330 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار عين شمس 329 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار القاهرة 328 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام جنوب الوادي 326 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار الفيوم 325 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار ولغات مطروح 325 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار أسوان 324 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار الأقصر 323 درجة.





تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار سوهاج 322 درجة.





علام القاهرة 339 درجة.





ألسن الفيوم 339 درجة.





إعلام المنوفية 336 درجة.





ألسن بني سويف 335 درجة.





ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.





ألسن المنيا 333 درجة.





ألسن أسوان 333 درجة.





آثار الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.





ألسن سوهاج 332 درجة.





ألسن الأقصر 331 درجة.





إعلام بني سويف 330 درجة.





آثار دمياط 330 درجة.





آثار عين شمس 329 درجة.





إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 درجة.





الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329 درجة.





آثار القاهرة 328 درجة.





إعلام جنوب الوادي 326 درجة.





آثار الفيوم 325 درجة.





آثار ولغات مطروح 325 درجة.





اثار أسوان 324 درجة.





آثار الأقصر 323 درجة.





آثار سوهاج 322 درجة.





الإعاقة والتأهيل بني سويف 321 درجة.





آثار جنوب الوادي 321 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة.





الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352 درجة.





ألسن كفر الشيخ 350 درجة.





سياسة واقتصاد السويس 349 درجة.





سياسة واقتصاد بني سويف 344 درجة.





ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.





ألسن عين شمس 340 درجة.





كنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 321 درجة.





تربية الإسكندرية 318 درجة.





تربية الزقازيق 317 درجة.





تربية عين شمس 316 درجة.





فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315 درجة.





حقوق سوهاج 315 درجة.





تربية بورسعيد 314 درجة.





آداب العريش 314 درجة.





تربية المنصورة 312 درجة.





تربية طنطا 311 درجة.





تربية بنها 310 درجات.





آداب القاهرة 308 درجات.





فنون جميلة (فنون) حلوان 307 درجات.





تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307 درجات.





تربية المنيا 305 درجات.





تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304 درجات.





تربية كفر الشيخ 303 درجات.





تربية المنوفية بشبين الكوم 303 درجات.





تربية حلوان 302 درجة.





فنون جميلة (فنون) المنصورة 300 درجة.





آداب عين شمس 300 درجة.





تربية مطروح 300 درجة.





تربية سوهاج 299 درجة.





تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299 درجة.





تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298 درجة.





تجارة القاهرة 298 درجة.





تربية مدينة السادات 297 درجة.





تربية جنوب الوادي 296 درجة.





آداب الإسكندرية 295 درجة.





تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295 درجة.





تربية بنات عين شمس 295 درجة.





تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294 درجة.





تربية طفولة مبكرة المنصورة 294 درجة.





تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 درجة.





تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293 درجة.





تجارة دمياط 293 درجة.





تربية الفيوم 293 درجة.





تجارة المنصورة 292 درجة.





آداب حلوان 292 درجة.





جارة عين شمس 292 درجة.





تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 291 درجة.





تجارة الإسكندرية 291 درجة.





تجارة وإدارة أعمال حلوان 290 درجة.





حقوق المنيا 276 درجة.





آداب كفر الشيخ 276 درجة.





تجارة العريش 276 درجة.





تربية طفولة مبكرة الفيوم 276 درجة.



