برشلونة يفوز على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني









والتقى برشلونة مع خيتافي اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.









وأحرز أهداف برشلونة كل من سيرجي روبيرتو في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 30، وسجل هدف خيتافي الوحيد راميريز في الدقيقة 19.





بهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء.

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز هام على حساب نظيره خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد.